Житель Карелии дважды стал жертвой мошенников

В полицию Петрозаводска 26-летний местный житель сообщил о том, что стал жертвой мошенников, сообщили в республиканском МВД.

В начале февраля молодой человек увидел в интернете рекламу о дополнительном заработке и заполнил анкету. Вскоре ему перезвонил «сотрудник» банка и предложил открыть брокерский счет для игры на валютной бирже. Петрозаводчанин согласился, установил специальное приложение и стал переводить деньги на свой счет.

Спустя время он понял, что его обманывают, и стал искать способ вернуть вложенные деньги. Через интернет житель столицы Карелии нашел фирму, которая, как он полагал, может помочь. Мужчина заплатил за услуги более 100 тысяч рублей, но нужного результата не получил. В результате петрозаводчанин дважды попался на уловки мошенников и потерял более 243 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

