Любимец россиян манул Тимофей снова остался без невесты

Коту манулу по кличке Тимофей из Московского зоопарка пытаются найти невесту. Поиски пока не увенчались успехом.

В зоопарке Финляндии российским коллегам на просьбу предоставить самку для Тимофея ответили, что животное уже занято. В зоопарке Коркеасаари оказалась всего одна размножающаяся пара животных данного вида, пишет РИА Новости. Финны выразили надежду, что Тимофей найдет пару и порекомендовали обратиться в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Московский зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.

Ранее зоопарк во Франции также отказал в предоставлении самки манула, сообщив, что их животные являются носителями вируса кошачьего герпеса. Варшавский зоопарк сообщал журналистам, что не рассматривает вариант спаривания своей самки манула с Тимофеем.

Манул Тимофей появился в июне 2020 года в зоопарке Новосибирска, через год переехал жить в столицу. Он полюбился людям. Поклонники с интересом следят, как Тимофей то худеет, то снова набирает вес.