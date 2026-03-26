26 марта 2026, 10:34
Зверье мое

Любимец россиян манул Тимофей снова остался без невесты

Несколько европейских зоопарков отказались предоставлять самку хищника
манул
фото стопкадр Московского зоопарка

Коту манулу по кличке Тимофей из Московского зоопарка пытаются найти невесту. Поиски пока не увенчались успехом.

В зоопарке Финляндии российским коллегам на просьбу предоставить самку для Тимофея ответили, что животное уже занято. В зоопарке Коркеасаари оказалась всего одна размножающаяся пара животных данного вида, пишет РИА Новости. Финны выразили надежду, что Тимофей найдет пару и порекомендовали обратиться в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов.

Московский зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.

Ранее зоопарк во Франции также отказал в предоставлении самки манула, сообщив, что их животные являются носителями вируса кошачьего герпеса. Варшавский зоопарк сообщал журналистам, что не рассматривает вариант спаривания своей самки манула с Тимофеем.

Манул Тимофей появился в июне 2020 года в зоопарке Новосибирска, через год переехал жить в столицу. Он полюбился людям. Поклонники с интересом следят, как Тимофей то худеет, то снова набирает вес.

Обсудить
Метки: 
зоопарк
невеста
Москва