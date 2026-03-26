26 марта 2026, 10:17
Воду отключат в карельском городе
Жителей Медвежьегорска предупредили о возможном отключении водоснабжения
Администрация Медвежьегорского округа предупредила жителей города о возможном отключении воды. Информация появилась в паблике администрации.
По данным источника, холодная вода может пропасть в домах горожан сегодня в 13:00. Это связано с проведением ремонта на сетях электроснабжения железной дороги. Жителям города советуют сделать запас воды.
