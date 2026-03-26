Парламент Карелии провел круглый стол по защите детей

В Карелии отметили 15‑летие регионального закона об Уполномоченном по правам ребёнка: в честь юбилея Законодательное Собрание республики организовало круглый стол. Мероприятие под руководством вице‑спикера парламента Ольги Шмаеник прошло в карельском филиале РАНХиГС и было посвящено теме «Создание комфортной и безопасной среды для детей Карелии».

Среди участников — Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев, депутаты Татьяна Тишкова, Ирина Кузичева, Ольга Билко, а также представители науки, образования, исполнительной власти, правоохранительных органов и общественных объединений.

Ольга Шмаеник рассказала о системной законодательной работе в интересах семей, материнства и детства. В числе мер поддержки – выделение бесплатных земельных участков, региональный материнский капитал, юридическая помощь для многодетных семей, единовременные выплаты студенткам, родившим ребёнка, выплаты детям‑сиротам на приобретение жилья, поддержка семей участников СВО и др.

Конечно, мы стараемся охватить государственной поддержкой разные категории – и тех, кто только готовится стать родителями, и тех, в чьих семьях появился один ребенок, и многодетные семьи, и семьи с особенными детьми. Закон, принятый в Карелии в 2005 году, – «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей» – служит основой для социальных инициатив и программ и в то же время дополняется, корректируется в соответствии с вызовами времени и запросами общества,

– сказала парламентарий.

Геннадий Сараев рассказал, что Уполномоченный помогает семьям взаимодействовать с органами власти и партнёрскими организациями — в том числе юридическими клиниками, которые консультируют по сложным правовым вопросам.

Главный наш партнер – это родитель, именно родитель является законным представителем и от его действий будет зависеть благополучие ребенка,

– отметил Геннадий Сараев.

Министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина обратила внимание на рост тревожности у школьников и риски деструктивного поведения. По её мнению, главная мера профилактики — внимание к детям: сначала в семье, затем в школе.

Кроме того, ведомство проводит родительские собрания, где на примерах показывают, к каким тяжёлым последствиям может привести недостаток заботы и внимания.

Учёные — Александр Баталин (зав. кафедрой государственного права Карельского филиала РАНХиГС), Наталья Ермишина (директор Института экономики и права ПетрГУ) и Олег Кулагин (директор Института педагогики и психологии ПетрГУ) — рассказали о своей работе: сотрудничестве с детским омбудсменом, юридической помощи, просветительских проектах и психологических исследованиях. Наталья Ермишина предложила создать чат‑бота по правовым вопросам в мессенджере MAX.

Руководители некоммерческих организаций поделились опытом работы с детьми без попечения родителей, неблагополучными семьями и семьями с детьми с ОВЗ или тяжёлыми заболеваниями. Они рассказали о наставничестве и подготовке подопечных к самостоятельной жизни.

Подводя итоги, Ольга Шмаеник отметила важность межведомственного взаимодействия.

Мы еще раз убедились, насколько важным является межведомственное взаимодействие, работа в команде. Законодатели, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Уполномоченный, другие правозащитники, общественные организации, которые зачастую выполняют социальные функции и сопровождают приемные семьи, это все очень важно. И опыт, накопленный в республике за 15 лет, мы будем стараться тиражировать. Например, лучшие практики взаимодействия при получении грантов будем расширять на территории республики,

- сказала Ольга Шмаеник по итогам круглого стола.

