Стоимость ремонта квартир подорожала в этом году

Эксперты подсчитали стоимость ремонта квартир в России в этом году. Дороже всего обойдется ремонт студий и однокомнатных квартир за квадратный метр, так как в компактном жилье дорого выходит установка инженерных систем, санузел, ванная и кухня. Как пишет «Лента», ремонт нового жилья выйдет минимум в 1,9 млн рублей.

Капитальный ремонт жилья может увеличиться на 25-30% в сравнении с прошлым годом. Ремонт в эконом-сегменте стоит в среднем 35-50 тысяч рублей за квадратный метр, в премиум сегменте - 140-145 тысяч рублей за квадрат.

Ремонт студии площадью 25-35 квадратов в новостройке выйдет в 1,25-1,75 млн рублей, однокомнатной квартиры площадью 35-50 квадратных метров - в 1,4-2,25 млн, двухкомнатной квартиры площадью 50-70 кв.м - в 1,75-2,7 млн рублей, трехкомнатной площадью более 70 кв.м - от 2,45 миллиона.

Вместе с ремонтом жилья подорожает и обстановка. Стоимость минимального набора мебели для семьи с детьми составит не менее 307 тысяч рублей. Комплексное обустройство квартиры может составить не менее 680 тысяч рублей за одно помещение.