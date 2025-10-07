Все по-старому – четырехдневная рабочая неделя только снится россиянам

В минтруда высказались по поводу четырехдневной рабочей недели в России, отметив, что в стране есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем.

Ждать же введения четырехдневки на федеральном уровне пока не стоит. Такое мнение высказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Также по словам министра, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует.

По его словам, несколько отраслей испытывает дефицит в квалифицированных сотрудниках. А в условиях недостатка кадров у работника есть возможность зарабатывать больше, благодаря тому, что его профессия востребована.

В беседе с ТАСС министр назвал трудовое законодательство «гибким», так как по нормам Трудового кодекса и нормативно-правовой базе у нас есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем.

«В нашей отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели - это скорее вынужденная мера конкретного работодателя, связанная, например, с проблемами по сбыту продукции, либо перенастройке технологического цикла, то есть, замены части оборудования», - отметил министр.