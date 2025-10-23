Все марки бензина вновь подорожали в Карелии

За неделю с 14 по 20 октября в Карелии вновь выросли цены на топливо. Об этом сообщает Карелиястат.

По данным статистического ведомства, бензин марки АИ-92 за указанный период стал дороже на 0,6%. Бензин марки АИ-98 и выше, а также дизельное топливо подорожали на 0,4%. Бензин марки АИ-95 - на 0,3%.

Мониторинг цен на топливо ведется на АЗС Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

