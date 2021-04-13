13 апреля 2021, 14:43
Соцсети

Временно отменены автобусы по маршруту Суоярви-Леппясюрья

Автобусы не будут ездить в течение пяти дней из-за плохого состояния дороги

Поселок Леппясюрья в Суоярвском районе на несколько дней остался без автобусного сообщения. Причина в размытой дороге. Об отмене автобусных рейсов по маршруту Суоярви – Леппясюрья – Суоярви с 13 по 17 апреля из-за плохого состояния дороги сообщается в официальной группе администрации района.

Восстановить автобусное сообщение планируется с 18 апреля. Об изменении расписания или отмене рейсов чиновники обещают сообщить дополнительно.

Рейс по маршруту Суоярви-Вегарус-Суоярви будет ходить по расписанию. (фото wikimapia.org)

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Метки: 
Суоярви
Леппясюрья
автобусное сообщение
новости Карелии
Соцсеть