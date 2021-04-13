Временно отменены автобусы по маршруту Суоярви-Леппясюрья

Поселок Леппясюрья в Суоярвском районе на несколько дней остался без автобусного сообщения. Причина в размытой дороге. Об отмене автобусных рейсов по маршруту Суоярви – Леппясюрья – Суоярви с 13 по 17 апреля из-за плохого состояния дороги сообщается в официальной группе администрации района.

Восстановить автобусное сообщение планируется с 18 апреля. Об изменении расписания или отмене рейсов чиновники обещают сообщить дополнительно.

Рейс по маршруту Суоярви-Вегарус-Суоярви будет ходить по расписанию. (фото wikimapia.org)