Врач рассказал об опасности ежедневного употребления творога

Ежедневное употребление 200 граммов творога может привести к проблемам с почками. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова, ее слова приводит издание «Ридус».

По словам специалиста, это объясняется высоким уровнем содержания белка в продукте. Так, чрезмерное употребление творога может привести к задержкам жидкости в организме и почечной недостаточности.

«В легкой форме, обратимая, но тем не менее это большая нагрузка на организм», - отметила медик. Она рекомендовала в целом не злоупотреблять кисломолочной продукцией. В ежедневный рацион можно добавить два вида таких продуктов, уточнила Русакова.

«Выпить на выбор стакан кефира или съесть 125 граммов натурального йогурта, или стакан нежирной ряженки. Съесть 100 граммов творога или несколько ломтиков сыра», - заключила медик. Фото pixabay.com/Skica911