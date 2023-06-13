Возведение монолита первого дома ЖК «Державин» на Зареке завершено

Компания «Нова» ведет строительство первого за долгое время современного жилого комплекса на Зареке

На Зареке, в районе улицы Пробной, строительная компания «Нова» строит жилой комплекс «Державин». Это будет первый современный монолитный комплекс, возведенный в одном из старейших районов Петрозаводска, за долгое время.

«Державин» - комплекс, совмещающий в себе все плюсы современного жилья комфорт-класса с традиционными представлениями о том, каким должен быть дом. Здесь есть крышные котельные, кладовые, детская площадка, магазины на первых этажах, лифты.

В то же время – дома невысокие. Так, в первом – всего восемь этажей, во втором – семь. Количество квартир не велико, предпочтение отдано классическим удобным планировкам, которые подойдут любителям комфорта, уюта и удобства.

Мы ориентировались на поклонников Зареки, которые любят свой район, но хотят жить в современном доме. Возможно, это взрослые, уже состоявшиеся люди, которые ищут статусное жилье, но не в самой шумной части города. Возможно, те, чьи дети или внуки посещают учебные заведения Зареки,

- объяснила руководитель отдела продаж застройщика Анна Ануфриева.

В первом «Державине» в продаже осталось не так много квартир, однако выбор планировок еще есть: это и небольшие однокомнатные квартиры, и классические двухкомнатные с отдельными кухнями, и просторные трехкомнатные, осталась также одна четырехкомнатная, которая подойдет для большой семьи.

При этом во многих планировках есть свои особенности. Так, например, в некоторых квартирах предусмотрены гардеробные комнаты, в некоторых – по два санузла. Есть квартиры, окна которых выходят на разные стороны света.

Строительство первого дома жилого комплекса будет завершено уже в этом году.

Узнать подробности о «Державине» можно в отделе продаж компании «Нова» по телефону 594747, а увидеть планировки – в группе застройщика.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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