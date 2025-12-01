Водителя зажало в кабине грузовика после ДТП на севере Карелии

На трассе «Кола» в Беломорском округе вечером 1 декабря жестко столкнулись две фуры, пострадал один человек.

Спасателям сообщили о столкновении двух фур на 798 км в 17:43. В результате аварии большегрузы съехали в кювет. В одной из кабин зажало водителя, ему требовалась помощь.

На месте аварии работали оперативные службы. Спасатели отключили аккумуляторные батареи и достали пострадавшего, а после донесли его до машины скорой помощи.