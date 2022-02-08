Водитель мусоровоза А. Евстратов: Чистота начинается с каждого из нас

За минувший год региональный оператор ООО «КЭО» начал вывозить твердые коммунальные отходы в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком районах Карелии самостоятельно, без услуг подрядчиков.

Для работы в районах региональный оператор закупил новые современные мусоровозы на базе МАЗ. Благодаря расширенному приемному бункеру сокращается время разгрузки контейнеров, что позволяет поддерживать высокий темп работы, а увеличенная толщина ребер жесткости на кузове продлевает срок службы мусоровоза.

В Олонецком районе установлено 825 новых пластиковых евроконтейнеров с крышками. Для обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов работают три новых мусоровоза, а также один автомобиль «ГАЗель» для вывоза крупногабаритных отходов. Для ежедневного вывоза все машины укомплектованы экипажами.

На каждом мусоровозе посменно работают два экипажа. В одном экипаже два сотрудника – водитель и его напарник, помогающий осуществлять выгрузку контейнеров, всего трудятся 19 человек.

Начальник Олонецкого производственного участка Евгений Неборский рассказал о непростых условиях работы в зимний период.

Зимой работать всегда сложнее: мусоровоз может застрять в снегу, и иногда к контейнерным площадкам из-за снежных завалов невозможно подъехать. Хорошо, что местная администрация оперативно реагирует на наши сигналы о необходимости расчистки подъездных путей, направляет снегоуборочную технику, благодаря этому нам удается вывозить отходы своевременно.

Водитель Алексей Евстратов поделился впечатлениями от работы на новом мусоровозе и рассказал о реакции местных жителей.

За смену мы с напарником объезжаем примерно 80 точек, на каждой по несколько контейнеров. Работа не из легких, но я доволен. Нам выдали новую качественную спецодежду, работаю на новой машине. Эти мусоровозы – наша гордость, работать на них комфортно. В декабре, когда три красивых, больших мусоровоза только появились здесь, в Олонецком районе, местные жители сначала разглядывали их как диковинку. Бывало даже, подходили к нам с напарником и спрашивали, что это за машина и для чего она здесь стоит, мы объясняли, что вывозим мусор. Приятно, что люди благодарят нас, говорят, что с приходом регионального оператора, с появлением новых мусоровозов и новых современных контейнеров с крышками стало гораздо чище. Когда люди видят, что контейнерная площадка убрана, на ней стоят современные контейнеры, они и сами стараются быть аккуратнее, складывать отходы в контейнер и закрывать крышку, чтобы собаки и птицы не растаскивали мусор. Правда, есть и такие, кто ленится донести мусор до контейнера, бросает рядом. Но нужно понимать, что чистота начинается с желания каждого из нас жить в ухоженном и красивом окружении. Если есть желание, чтобы вокруг не валялся мусор и было чисто, то человек не будет сорить. Мы делаем все необходимое, чтобы на контейнерных площадках не валялся мусор, но только совместными усилиями мы сможем поддерживать порядок,

- отметил Алексей.

Культура правильного обращения с отходами выйдет на новый уровень с распространением в Карелии раздельного сбора. Согласно Постановлению Правительства РК № 306-П к 2024 году в республике должна быть внедрена двухкомпонентная система сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), на всех контейнерных площадках должны быть установлены контейнеры как минимум двух видов: для мокрых (пищевых) и сухих (непищевых) отходов.

Таким образом, у жителей Олонецкого и других Карелии появится возможность разделять свои отходы и складировать их в разные контейнеры, что поспособствует улучшению экологической обстановки.

В данный момент региональный оператор продолжает работу по установке контейнеров для ТКО в небольших деревнях и поселках Олонецкого района, их установлено уже 322. Раньше здесь был организован только пакетный способ сбора отходов – контейнеров не было, мусоровоз объезжал улицы и забирал пакеты с мусором из определенных мест, где их оставляли местные жители. Однако контейнерный способ накопления ТКО является более цивилизованным – при закрытой крышке бродячие животные и птицы не растаскивают мусор, не образуются свалки.

В первые же дни работы в Олонецком районе региональный оператор создал специальный чат в мессенджере WhatsApp для оперативного реагирования на обращения местных жителей. Там можно сообщить о переполненных контейнерах или захламленных контейнерных площадках.

Подобные чаты работают также в трех других районах, где ООО «КЭО» приступило к самостоятельному вывозу отходов - в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском. Для добавления в чат можно написать региональному оператору личное сообщение в социальной сети «ВКонтакте».

Также можно сообщить о недостатках вывоза ТКО в любом районе Карелии и задать интересующие вопросы, используя контакты, указанные на сайте Региональный оператор по обращению с ТКО в Республике Карелия ООО «КЭО» .

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