Власти Петрозаводска отказались сотрудничать с известной персоной

Скандал вокруг корабля на набережной «Ковчег Одиссеев», который разразился в Петрозаводске ровно 20 лет назад, набирал обороты. В администрации Петрозаводска приняли решение – запретить любую торговую деятельность на этом судне. Это решение, по мнению хозяев корабля и арендаторов, означало смерть «Ковчега».

«Судно не может эксплуатироваться как предприятие общественного питания» - таково было мнение представителей мэрии, СЭС, пожарных и других контролирующих органов. Начальник Управления потребительского рынка Петрозаводска Светлана Орлова прокомментировала решение: «Этот объект, как объект сферы услуг, существовать не может. С учетом больших проблем и больших претензий с точки зрения эвакуации населения на случай пожара, СЭС предъявляет претензии к канализации и так далее».

Хозяин «Ковчега» Виктор Дмитриев, руководитель Морского центра, который был, конечно, заинтересован в дальнейшей работе объекта, счел это решение произволом чиновников: «Надо всегда помнить, что наш российский чиновник имеет два побудительных мотива. Первый – приказ начальника. Самый главный мотив. И второй – личный интерес. Больше никаких мотивов у них не существует». Хотя сам хозяин судна признавал, что нарушения за два года эксплуатации «Ковчега», как летнего кафе, безусловно были: «Да. В предыдущие два года на нем не было нормальной кухни. Все шашлыки, все готовилось в трюмах, в подвалах. Прямо скажем – нелегитимно».

Виктор Дмитриев был готов отогнать судно на другую стоянку, чтобы эксплуатировать его там. Но в мэрии считали, что такой объект вообще не может быть использован никак: «Это судно не вошло в реестр. Подвергается сомнению его вообще эксплуатация для любого вида деятельности».

Недавно «Ковчег» передали в аренду фирме «Фанни Твинкс». Ее представители были готовы заплатить вперед арендную плату. Конечно, они не обрадовались решению чиновников. Уверяли, что могут кормить и развлекать людей без нарушений. Роман Ли, директор ресторана «Фрегат» сказал: «Что касается удовлетворения всех норм всех контролирующих органов – все это выполнимо. Не только ведь в нашем городе существуют какие-то плавучие объекты общественного питания». Чиновники, бизнесмены и хозяева «Ковчега» к компромиссу не пришли, и с набережной этот корабль вскоре исчез.

Произведенная в Карелии свинина обходилась местным переработчикам мяса в полтора раза дороже, чем, к примеру, бразильская. Это удивило журналистов в 2003 году, и они отправились выяснять, как же так. Оказалось, температура тела здорового поросенка – 37-38 градусов. Чтобы он чувствовал себя комфортно, в свинарнике должно быть не холоднее плюс 37. Животноводческие комплексы, доставшиеся агрофирмам в наследство с советских времен, строились без оглядки на энергосбережение. Необходимая температура в них поддерживалась с помощью электрокалорифера. А затраты на электроэнергию составили около четверти себестоимости килограмма мяса, производимого в АО «Вилговское». Директор предприятия Илья Ульянов сказал: «Если сравнить с 99 годом, то 7% было – затраты на электроэнергию. А сейчас – 24%».

Недешево животноводам обходились и корма: «Себестоимость одного килограмма, 50% — это комбикорма». В «Вилговском» было свое собственное оборудование для производства кормов, что снижало себестоимость килограмма мяса. Тем не менее, свинина из Вилги не пользовалась спросом у местных мясопереработчиков. Она обходилась дороже импортной.

«Один выход – снижать себестоимость, удешевлять производство собственной свинины. А другой выход – введение каких-то пошлин, акцизов на ввоз импортной свинины»,

- признал директор Ульянов.

Введение запретительных пошлин на ввоз продукции зарубежных конкурентов – излюбленный российскими товаропроизводителями способ решения собственных проблем. Но в Вилге, в отличие, например, от Волжского автозавода, не забывали и о втором пути – о повышении качества и снижении себестоимости собственной продукции.

Таким было 3 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.