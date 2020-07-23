Включаем Wink и смотрим онлайн-концерт в честь Дня ВМФ России

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться в онлайн-режиме 26 июля.

«Мы рады, что День Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга благодаря участию нашей компании и видеосервису Wink распространится буквально на всю страну, на все устройства. Изюминкой дня будут музыкальные поздравления от любимых коллективов и исполнителей — полную версию концертной программы в федеральном масштабе покажет только Wink. Очень хочется, чтобы жители всех регионов могли почувствовать гордость за военный флот, приобщиться к мощной энергетике и праздничному настроению, которые охватывают в этот день морскую столицу России»

- сообщает Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

26 июля Wink сделает «Всё ТВ» главным военно-морским телеканалом России. На протяжении всего дня подписчиков Wink ждут виртуальный парад военных кораблей, рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей — от Кронштадта до Владивостока, сюжеты о героях морских сражений и боевых кораблях, которым не было и нет равных в мире.

Уникальные видеоматериалы с использованием 3D-графики, которая «сшивает» прошлое и настоящее, представят в партнерстве с «Ростелекомом» исследователи и популяризаторы военно-морской истории — команда проекта World of Warships (партнеры эксклюзивного тарифного плана «Игровой» для онлайн-игроков, который предлагает «Ростелеком»).

Концертный марафон на «Всё ТВ» стартует в 14:30. Первым с Днем ВМФ зрителей поздравит Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России. Вместе с музыкантами оркестра выступят оперные певцы. Затем на сцену выйдет Ансамбль песни и пляски Западного военного округа. За время блокады Ленинграда артисты ансамбля дали свыше 2000 концертов, из них более половины — на передовой.

В 16:00 завершит дневную часть программы Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Во время Великой Отечественной войны ансамбль дал более 1500 концертов в действующих войсках. Силу молитвы и гимна обрела песня «Священная Война», которую сочинил основатель ансамбля. Композиция и сегодня по-прежнему вызывает пронзительные чувства.

В 17:30 начнутся поздравления от рок - музыкантов. Откроет вечернюю программу одна из самых популярных, вечно молодых и истинно народных команд — Сергей Чиграков и группа «Чиж и Ко» с проверенными временем композициями.

А в 19:30 зрителей ждет незабываемая встреча с композитором и музыкантом, дерзость и мощная энергетика которого завоевали миллионы сердец — Гарик Сукачев поздравит всех с Днем ВМФ России хитами, которые любят и поют поколения. Для всех, кто не сможет присоединиться к прямой трансляции, концерты с 28 июля будут бесплатно доступны в видеосервисе Wink.