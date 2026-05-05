05 мая 2026, 12:49
В Японии появились медведи-тяжеловесы
Медведи огромных размеров вышли из спячки в стране восходящего солнца
На японском острове Хоккайдо поймали бурого медведя весом 330 кг, другой зверь массой 280 кг тяжело ранил охотника, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на News On Japan.
По данным источника, медведь-тяжеловес напал на охотника, и даже две пули не остановили его. Второй самец длиной 2,2 м и весом 280 кг попал в ловушку в районе города Томамаэ.
Охотники отметили небывалые габариты медведей для весеннего периода.
Феномен объяснил профессор университета Ракуно Гакуэн Ёсикадзу Сато: перед спячкой косолапые объедались кукурузой и накопили большое количество жира. По его подсчетам, пойманный в Томамаэ медведь до зимы мог весить свыше 400 кг.