В Якутии мошенники запутали маленькую девочку

В Якутии мошенники украли у семьи 1,2 млн. рублей, манипулируя ребенком. Они угрожали девочке уголовным делом и детским домом, сообщила "Газета.ru".

Сначала ребенок получил звонок от якобы директора школы, который убедил ее продиктовать код для входа в профиль "Госуслуги" под предлогом смены данных в электронном школьном дневнике. Позже девочке позвонил лжеспециалист сервиса, он сообщил о взломе аккаунта, а псевдосотрудник районного управления образования подтвердил эти слова. Он угрожал семье: на родителей якобы завели бы дело о госизмене, а ребенка отдали бы в детский дом.

Не выдержав манипуляций, девочка в тайне от родителей оформила на маму кредит на 1,2 млн. рублей и перевела эти деньги аферистам. Было возбуждено уголовное дело.