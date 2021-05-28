В Сортавале достраивают железнодорожную платформу для селфи

В Сортавале близится к завершению строительство железнодорожной платформы и подготовка к ее официальному открытию, сообщает паблик «Вести Приладожья».

«Петрозаводск говорит» уже писал об этом проекте. По итогам переговоров главы Сортавальского городского поселения Крупина с компанией «РЖД», было заключено соглашение об оборудовании остановки - смотровой площадки в городе Сортавала.

Выйдя на платформу, пассажиры смогут полюбоваться видами залива Ляппяярви и парка Ваккосалми. Согласно достигнутым договоренностям, работы выполнены за счет компании ОАО «РЖД» и должны были завершиться к маю 2021 года.

Администрация Сортавальского городского поселения отвечала за благоустройство участка пешеходной насыпи, монтаж опор и светильников.

Пассажирская платформа будет длиной 100 метров. Приблизительная сумма вложений в благоустройство проекта компанией ОАО «РЖД» составит около 30 млн рублей. // Фото: vk.com