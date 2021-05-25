В нескольких районах Карелии запрещено разводить открытый огонь

На территории Петрозаводска, а также Пряжинского, Сортавальского, Пудожского и Лахденпохского районов действует особый противопожарный режим, сообщает паблик «Минприроды Карелии».

Это означает, что на перечисленных территориях действует запрет на разведение костров, в том числе в мангалах, а штрафы за нарушение правил пожарной безопасности возрастают.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время особого противопожарного режима физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 4000 до 5000 рублей. Штраф для юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Сообщить о лесном пожаре можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80. // Фото: rentakayak.ru