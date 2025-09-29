В России открыли первый Паломнический центр для ветеранов СВО

В Псковской области состоялось открытие первого в России Паломнического

центра для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Паломнический центр открыт на территории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в рамках реализации программы благотворительного фонда «Христианское милосердие».

Центр предназначен для психологической и социокультурной реабилитации участников СВО и членов их семей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха и рассчитан на 38 человек при единовременном размещении.

Спортзал и площадка на открытом воздухе адаптированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Кроме того, в центре созданы возможности для обучения игре на музыкальных инструментах, организована творческая мастерская.

«Возвращаясь к мирной жизни, многие из наших ветеранов проходят через духовные искания, задумываются о вечных вопросах. И такой центр, где есть возможность поселиться с семьей, может стать для них вторым домом. В кругу близких можно не только оздоровиться телом и душой, но и получить утешение и наставление, развить образовательные и творческие навыки. Для героев созданы необходимые условия для общения, отдыха и труда», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Вдохновителем создания центра стал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и при участии Церкви. Окормление ветеранов, проходящих реабилитацию на базе учреждения, планируется осуществлять силами братии Псково-Печерской обители. Кроме того, бывшие военнослужащие будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители и участвовать в паломнических поездках.

Напомним, что в Республике Карелия помощь уволенным с военной службы ветеранам СВО оказывает филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1, а также в районах республики.