04 сентября 2022, 16:01
В Пряжинском районе три человека пострадали в ДТП
Машина съехала в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась
В деревне Кутчезеро в Пряжинском районе произошло серьезное ДТП. Как рассказали сотрудники местного Отряда пожарной службы, происшествие случилось в 300 м от автодороги А-121.
«Машина съехала с дороги в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась. На место ДТП выезжали двое спасателей ПЧ-49 по охране села Ведлозеро, которые осмотрели место аварии и высвободили пострадавших»,
- говорится в сообщении.
Травмы получили три человека. Фото: ОПС по Пряжинскому району.