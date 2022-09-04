В Пряжинском районе три человека пострадали в ДТП

В деревне Кутчезеро в Пряжинском районе произошло серьезное ДТП. Как рассказали сотрудники местного Отряда пожарной службы, происшествие случилось в 300 м от автодороги А-121.

«Машина съехала с дороги в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась. На место ДТП выезжали двое спасателей ПЧ-49 по охране села Ведлозеро, которые осмотрели место аварии и высвободили пострадавших»,

- говорится в сообщении.

Травмы получили три человека. Фото: ОПС по Пряжинскому району.