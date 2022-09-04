Дело не дошло до убийства благодаря медикам

В ходе застолья 41-летний житель Кеми поссорился с собутыльником и нанес ему удар ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи, он остался жив. Поэтому виновного в происшествии будут судись не за убийство, а за причинение тяжкого вреда здоровью.

«В следственном отделе Кеми закончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ»,

- уточнили в пресс-службе следкома республики.

Напомним, происшествие произошло 2 июля. Возбужденное в тот день уголовное дело в настоящее время направлено в суд. Обвиняемому грозит лишения свободы на срок до 10 лет. Фото: pxhere.