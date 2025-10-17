В программу «Герои Карелии» уже поступило 203 заявки

В Карелии с весны 2025 года по поручению президента России реализуется программа «Герои Карелии» в рамках федерального проекта «Время героев». Сергей Шугаев - депутат Заксобрания Карелии рассказал о том, как идет отбор кандидатов и где реально они смогут работать. В проекте «От первого лица» мы поговорили также и с участником программы «Герои Карелии» Александром Пожарским. Он является ветераном боевых действий и участником СВО.

Отметим, что Сергей Шугаев стал в этом проекте наставником Александра Пожарского. Но признался, что сделать из него депутата или отправить ветерана боевых действий в космос не собирается.

«Мы тщательно проводим отбор кандидатов, есть ряд критериев, которые учитываются, в том числе и образование. Нам очень нужны толковые, хорошие руководители. И в этом проекте мы также продумываем, где этих специалистов, которые пройдут очное бесплатное обучение, можно применить. Я носил погоны 44 года и точно знаю, что кадры решают все!»,

- отметил Сергей Шугаев.

После возвращения с СВО Александр Пожарский ведет активную общественную деятельность, проводит «Уроки мужества» в школах Карелии. А в проект вступил, чтобы быть полезным своей родине и в мирное время.

Признался, что сейчас в республике есть проблемы с оказанием медицинской помощи участникам спецоперации, а также с реабилитацией и психологической поддержкой не только ветеранов боевых действий, но и их семей. В решении этих проблем Александр Пожарский собирается активно участвовать.