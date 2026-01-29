В поселке Карелии в морозы пять дней подряд отключают электричество

В поселке на севере Карелии в лютые морозы отключили электричество. Местные жители возмущаются в соцсети и называют происходящее бардаком, удивляясь, почему нельзя проводить работы летом. В некоторых квартирах, отопление которых зависит от электричества, температура уже опустилась до 11 градусов. Люди в поселке Кемского округа жалуются, что дети болеют, а в домах холод.

Объявление о том, что в поселке Кривой Порог с 26 января по 30-е в период с 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Кольцевая, Лесная, Подужемская, Белопорожская, Солнечная было опубликовано в сообществе администрации поселения еще 16 января. Его лайкнули семь человек, репост сделали 24, комментировать, по всей видимости, никто не стал. В группе поселения при этом 416 подписчиков.

Зато в другом сообществе с 1103 подписчиками пользователи активно пишут и возмущаются отсутствием электроэнергии в части поселка Кривой Порог.

«Сейчас дети болеют и находятся дома! У сына нет отопления центрального. Целый день холод! С сегодняшнего дня морозы крепчают. Дома не согреть, не покормить детей. Сколько еще будут издеваться над нами?»

- написала местная жительница 28 января в паблике «Общественный контроль Кривопорожского поселения». Она сообщила, что позвонила в прокуратуру.

В комментариях женщину поддержали и другие пользователи.

«Бардак! На улице мороз, дома электрическое отопление, на улице теплее, чем дома. Ребенок с температурой, сидит в таком холоде уже 3 день. Что у нас все зимой делают, летом ни как? Половина поселка на электрическом отоплении должны сидеть мерзнуть. Слов нет»

«Дети болеют, а дома холод!»

«11 градусов в квартире. Свечи не спасают».

Некоторые предположили, что работы по замене опор и проводят по предписанию прокуратуры. Другие высказали мнение, что их меняют, так как линии не выдерживают нагрузок и делается это, чтобы избежать аварии на подстанции. Другие написали, что зимой, когда нет ЧП, не должно проводить такие работы и отключать электроэнергии на пять дней: «Понятно, что не просто так, по чьей- либо прихоти ведутся работы, естественно есть факт износа или аварийного состояния <…> Плановое отключение! Зимой! Период 26-30...Это нельзя объяснить».