Границу закрыли, а финны продолжают ездить на работу в Россию

Граждане Финляндии продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытую в 2023 году по решению финских властей границу, пишет «Российская газета» со ссылкой на Yle.

Речь идёт о сотрудниках, обслуживающих арендованный участок Сайменского канала примерно в 29 километрах от границы.

Финны трудятся там несколько дней в неделю в «очень спокойной» обстановке. Сообщается, что, кроме граждан Суоми, на территории работают российские пограничники и таможенники.

Сайменский канал имеет длину 43 километра: примерно половина проходит по территории Финляндии, половина — по территории России. Арендный договор заключён в 1962 году, а в 2010-м продлён на 50 лет.

