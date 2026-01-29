В Карелию поедут дополнительные поезда

В РЖД ввели дополнительные поезда на время длинных праздничных выходных, которые ожидают жителей России в феврале и марте, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «РЖД».

Всего компания назначила свыше 4,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов дальнего следования, которые будут курсировать и в Петрозаводск.

Поезд № 218/217 «Москва — Петрозаводск» отправится из столицы 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта, а в обратном направлении пойдёт 23 февраля, 1, 9, 15, 22, 29 марта.

Также в праздничные дни будет курсировать более десятка туристских поездов, в том числе Рускеальский экспресс и «В Карелию». В «РЖД» считают, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 20 февраля и 6 марта.

