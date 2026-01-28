Изменится время отправления и прибытия автобусов в Кондопогу

По информации «Карелавтотранса», с 3 февраля произойдут изменения в расписании автобуса, отправляющегося из Петрозаводска в Кондопогу.

Теперь рейс №132 «Петрозаводск – Кондопога» будет отправляться из столицы Карелии в 10:00, 11:30, 13:35, 17:15 и в 19:00, а прибывать в соседний город в 11:00, 12:55, 15:05, 18:35 и в 20:20 соответственно.

Ранее сообщалось об открытии движения по мосту через реку Падас в Прионежском районе Карелии.

