Жителям Карелии предлагают освоить более 180 новых специальностей

В Минтруда определили востребованные профессии, на которые могут бесплатно переобучиться жители Карелии. В перечне более 180 профессий, для ветеранов специальной военной операции больше – 213.

В основном людям предлагают освоить рабочие специальности в сфере транспорта, машиностроения, строительства и ЖКХ, сообщили в управлении труда и занятости Карелии.

В частности, переучиться на автомеханика, водителя, электромонтера, бетонщика и инженера по охране труда, машиниста кранов, бульдозеров, буровых установок, токаря, мастера литейных и котельных цехов, аналитика данных, монтажника сварных конструкций, оператора технологических установок, заправочных станций и котельных, наладчика станков, специалиста по ремонту и обслуживанию линий и других.

Занятия с желающими получить новую специальность начнут проводить с марта.