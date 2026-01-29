Покусанному собакой ребенку компенсируют моральный вред в Карелии

Администрация Питкярантского округа попыталась оспорить решение суда о взыскании компенсации морального вреда за укус ребенка безнадзорной собакой, но проиграла дело, сообщили в Питкярантском городском суде.

Инцидент произошел на детской площадке вблизи администрации Питкярантского района. После происшествия у мальчика остались укусы на губе, щеке и запястье. Суд первой инстанции обязал администрацию компенсировать юному местному жителю моральный вред в размере 30 000 рублей, но ответчик оспорил решение, не увидев связи между своим бездействием в работе с безнадзорными животным и физическими и нравственными страданиями ребенка.

«Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак заключается не только в формальном заключении контракта, но и в реальном обеспечении безопасности граждан на территории муниципального образования, что включает в себя мониторинг органом местного самоуправления состояния популяции безнадзорных животных и постоянный контроль за ними»,

— говорится в сообщении.

Апелляционная жалоба администрации оставлена без удовлетворения, решение суда — без изменения. Оно вступило в законную силу.