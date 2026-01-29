Мать троих детей расчленили в российском регионе

В Дагестане найдена убитой и расчлененной 36-летняя местная жительница. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на республиканское МВД.

По данным источника, женщина ушла из дома в полночь 23 января. После этого живой ее больше не видели. Через несколько дней обгоревшие останки расчлененного женского тела были найдены около одного из населенных пунктов.

Отмечается, что у погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Подозреваемый в совершении преступления уже установлен.

