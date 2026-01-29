Россиянам назвали блокирующие денежные переводы слова

Юрист Александр Хаминский перечислил слова в комментарии к денежному переводу, которые могут спровоцировать банк заблокировать операцию. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

«В стоп-лист комментариев получателю должны войти такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые позволят трактовать ваш перевод, как коммерческий»,

- отметил эксперт.

Хаминский пояснил, что счета физических лиц не предусмотрены для коммерческих операций. Он посоветовал не писать подобные комментарии, чтобы избежать проблем с банком. Юрист отметил, что для собственного спокойствия при переводе с карты на карту поле «сообщение получателю» лучше вовсе оставлять пустым. Нужный комментарий можно позже отправить через мессенджер или смс.

