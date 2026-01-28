28 января 2026, 14:10
Работодатель задолжал сотрудникам более 16 млн рублей в Карелии
Жители Карелии пожаловались в следком на долги по зарплате
Фото: «Петрозаводск говорит»
Руководитель карельского Следственного комитета Максим Козлов поручил возбудить уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия лесопромышленного комплекса, сообщили в ведомстве.
По информации источника, более 100 работников не получили зарплату, а общая сумма задолженности составила свыше 16 млн рублей.
У предприятия изымут бухгалтерскую документацию, проведут проверку движения денежных средств на счетах организации. Планируется принять меры для защиты трудовых прав работников и полного погашения задолженности.
Ход расследования поставлен на личный контроль руководителя ведомства.