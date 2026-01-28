Работодатель задолжал сотрудникам более 16 млн рублей в Карелии

Руководитель карельского Следственного комитета Максим Козлов поручил возбудить уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам предприятия лесопромышленного комплекса, сообщили в ведомстве.

По информации источника, более 100 работников не получили зарплату, а общая сумма задолженности составила свыше 16 млн рублей.

У предприятия изымут бухгалтерскую документацию, проведут проверку движения денежных средств на счетах организации. Планируется принять меры для защиты трудовых прав работников и полного погашения задолженности.

Ход расследования поставлен на личный контроль руководителя ведомства.