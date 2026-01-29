После вспышки гриппа в кемеровском доме-интернате умерли 9 человек

В Кемеровской области в доме-интернате для людей с психическими расстройствами массово умерли постояльцы.

В учреждении в Прокопьевске произошла вспышка гриппа А. С начала января в пансионате скончались девять человек, включая 19-летнего молодого человека и 21-летнюю девушку. По данным телеграм-канала 112, от гриппа пострадали 46, их госпитализировали. По данным ТАСС, число заболевших возросло до 50. Помимо гриппа у двух человек выявили внебольничную пневмонию. В интернета введен карантин.

Издание сообщило, что после госпитализации умерли два человека. Эксперты провели вскрытие и пришли к заключению, что семь постояльцев интерната скончались из-за проблем с сердцем и болезнями системы кровообращения. Причины смерти в больнице 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека еще выясняют.

Из-за массового заражения гриппом в учреждении следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Расследование на контроле держит прокуратура.

Специалисты министерства труда и соцзащиты, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора оценивают условия пребывания в интернате, качество медицинского обслуживания и рассматривают обращения персонала.

