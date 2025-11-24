В Петрозаводске охранник избил двух посетителей кафе и сбежал

Словесная перепалка и драка произошли в кафе в центре Петрозаводска. Полиция изучает обстоятельства произошедшего.

В МВД сообщили, что вечером 21 ноября к ним поступило сообщение, что в кафе охранник избил двух гостей. Прибывшие в кафе правоохранители установили, что к конфликту привело шумное поведение двух молодых посетителей. Оба были пьяны. Между гостями и охранником возникала перебранка, которая в итоге переросла в драку. Охранник с места происшествия сбежал.

Двое пострадавших 18 и 20 лет обратились за медицинской помощью. Правоохранители проводят проверку.