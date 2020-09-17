В Петрозаводске наметился рост опасных заболеваний

Наконец-то жители района Ключевая имели возможность задать многочисленные вопросы главе самоуправления города Петрозаводска Андрею Демину. Напомним: ровно 20 лет назад у них были кардинальные расхождения в том, как нужно управлять их микрорайоном, чтобы людям были созданы хотя бы минимально удобные условия для жизни.

На встрече с народом мэр и другие ответственные за городское хозяйство лица узнали много нового о жизни простых горожан. Шум в школе стоял такой, какого не бывает даже во время больших перемен. Пользуясь моментом, сознавая, что другой случай вряд ли представится в ближайшем будущем, граждане пытались добиться справедливости у мэра. Волновали всех бытовые вопросы. И первый — горячая вода, ситуация с которой вышла из берегов.

«Проблемы, которые сложились в августе с горячим водоснабжением, это были проблемы, которые носили временный характер», - уверял мэр. «Да у нас каждый год так!» - возражали люди.

Про «каждый год» Андрей Юрьевич заявил, что не он руководил городом десяток предшествующих лет. И за то, что было «каждый год» до него, отвечать не стал, намекнув, что во всех проблемах, которые сложились в городе, виновато предыдущее руководство, стало быть не кто иной, как тогдашний председатель правительства Сергей Катанандов, который на эту должность пришел из кресла мэра Петрозаводска. Сменивший его на этом поприще https://ptzgovorit.ru/news/skandalno-izvestnyy-bloger-maksim-efimov-vnov-melknul-v-presse градоначальник Демин по этому поводу высказался резко: «Сегодня я заявляю об этом совершенно ответственно. Правительство Республики Карелия не просто не помогает администрации города Петрозаводска. Умышленно создаются условия для препятствования работе администрации Петрозаводска». Жители Ключевой на это ответствовали, что не десять лет назад, а именно в этом году они не могут добиться от ЖЭУ элементарной помощи, а от других организаций справедливости:

-Нам сделали перерасчет за весь сезон 11.27 рублей. Одна помывка в бане стоит 12 рублей!

-Каково же было наше огорчение, у меня сердце чуть не вырвалось, когда нас поздравили 1 сентября с теплой водой. А мы теплой воды-то не видим уже с прошлого года! Сегежская улица, 12 «а». И нам сказали, что «скоростник» очень дорого стоит. Так неужели дороже людей?

-У нас все на полу, все обои, вся штукатурка. Пока еще не все отвалилось. Но каждый день я хожу и грибок сухой тряпкой снимаю.

Андрей Юрьевич обещал разобраться по всем вопросам. Но судя по тому, что каждая квартира на Ключевой в той или иной степени не соответствовала нормам бытия, времени на это потребуется немало. Возможно, ровно столько, что будущий преемник нынешнего мэра сможет свалить на него нерешенные проблемы района.

Осталось подождать несколько дней — и жители Пятого поселка наконец получат долгожданную дорогу к цивилизации. Точнее — к центральным районам Петрозаводска. В этот день ровно 20 лет назад в ходе рабочей встречи представителей правительства и Дорожного комитета республики была назначена официальная дата открытия второй очереди дороги. 30 сентября петрозаводчан ждал праздник.

На этот день было назначено торжественное открытие второй полосы движения по объездной автомобильной дороге Петрозаводск-Суоярви от улицы Сыктывкарской до Лососинского шоссе. Работы вели специалисты ЗАО «Карелстроймеханизация». Строительство этой дороги продолжалось не один месяц. А задумывалась она еще в середине 90-х. Первая очередь была введена в 1999 году. В проект вложили много труда и денежных средств. В общей сложности более 20 миллионов рублей.

«В эти два участка очень много труда вложено по переносу инженерных сетей. Это в том числе большой подарок городу в том плане, что все таки инженерные сети здесь были старые, мы их сейчас обновили», - сообщил Альбек Гиззатулин, заместитель председателя Дорожного комитета РК. С октября открылось удобное сообщение между отдаленным Пятым поселком и другими районами Петрозаводска по освещенным улицам и тротуарам.

«Которые мы обещали еще на сессии депутатам прошлого созыва, что этот тротуар будет, и люди получат выход», - улыбался Аврам Склярский, советник председателя правительства РК. Но с окончанием работ на этом участке дорожное строительство в столице Карелии не заканчивалось. Программа, разработанная к 300-летию Петрозаводска, предполагало помимо второй полосы движения по Лососинскому шоссе, открытие новых дорог на старой Кукковке.

Медики всех российских регионов были всерьез обеспокоены эпидемиологической обстановкой. Известно, что после случаев заболевания дизентерией в одной из школ города Перми, родители настояли на возбуждении уголовного дела на администрацию школы. Похожая ситуация сложилась и в Петрозаводске, точнее — в школе Бесовца, где в столовой отравились дети.

После сделанных анализов Центр санэпиднадзора был намерен передать материалы исследования эпидемии дизентерии в прокуратуру. По сообщению эпидемиологов, зарегистрировано было уже 43 заболевших дизентерией в Бесовецкой школе. Причина — пищевое отравление в столовой.

Вообще, в 2000 году это был второй случай эпидемии дизентерией, от которого пострадало сразу несколько человек. Первый эпидемиологи зафиксировали в августе в одном из местных детских лагерей. Причины всегда одни — некачественные продукты, нарушения сроков их хранения, немытые руки персонала. В целом дизентерия болезнь сезонная. В основном она фиксируется в летне-осенний период. Ближе к зиме медики озабочены другими инфекциями — ОРЗ и грипп .

Анализ эпидобстановки за девять месяцев текущего года показал, что наметился рост острых кишечных заболеваний, гепатита А, педикулеза, зато снизился уровень кори и дифтерии. В том году впервые за 30 лет было зарегистрировано двое заболевших бруцеллезом среди работников частной агрофермы. Хозяйство ликвидировали, и на его месте запретили открывать другие животноводческие хозяйства. Также в том году СЭС установило двух ВИЧ-инфицированных.

«Это взрослые в возрасте до 30 лет, которых выявили в СИЗО. Если учитывать место заражения всех выявленных ВИЧ-инфицированных, а их сейчас порядка десяти по городу Петрозаводску за все годы регистрации, то это не лица, которые прошли через стационары города, то есть они не лечились», - сообщила эпидемиолог Галина Бондаренко. А значит, все десять ВИЧ-инфицированных привозили инфекцию из-за границ Карелии. В целом пока это огромной угрозы не представляло. Хотя и положительной тенденции эпидемиологи не отмечали.

Таким было 17 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.