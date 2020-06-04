Редкое заболевание, переносчики которого животные, выявили в Карелии

Санэпидстанция и ветеринарный надзор ровно 20 лет назад сообщили, что в Петрозаводске был зафиксирован случай бруцеллеза. Это заболевание в последний раз до 2000 года регистрировалось в Карелии в 1961 году. Разносчики этой болезни — крупный рогатый скот. Бруцеллез был известен еще Гиппократу в 5 веке до новой эры. Чаще всего в России болезнь замечали на территории Средней Азии.

В Карелии последний случай «перемежающейся лихорадки», как еще называли бруцеллез, был зарегистрирован за 40 лет до этого. До сих пор считалось, что местным животноводческим хозяйствам (а именно мелкий и крупный рогатый скот – разносчик инфекции) это не грозит.

Заведующей отделом Госсанэпиднадзора города Галине Бондаренко довелось убедиться в обратном: «Неделю назад был зарегистрирован бруцеллез у женщины, которая обследовалась лабораторно с профилактической целью». То есть выявлен был зловредный микроб абсолютно случайно. А источник его был не найден. Коварность инфекции в том, что после первых симптомов (головной боли, высокой под 40 градусов температуры и озноба) болезнь утихает, и больной чувствует себя абсолютно здоровым. Но симптомы продолжают повторяться, и с ними нужно обратиться к врачу. В противном случае инфекция развивается в хроническую форму и может привести к инвалидности, так как бруцеллез поражает прежде всего двигательную систему, нервную систему – вплоть до потери памяти, приводит к мочеполовым расстройствам. Местные санитарные органы и ветеринарные службы были настолько спокойны относительно данного микроба, что утратили бдительность. Животных на бруцеллез не проверяли давно. Поэтому пока шли контроль и проверки, покупателей молока просили быть осторожными: «Ни в коем случае не употреблять сырое молоко от тех частных лиц, у которых нет справки из ветеринарной станции о том, что животное здорово».

Микроб инвазивен, то есть проникает в организм даже через неповрежденную кожу и слизистую, то есть можно заразиться и при уходе за больным животным. Но меры профилактики заключаются в простых правилах. Возбудитель нестойкий, исчезает при кипячении. Также не нужно покупать мясо, у которого нет ветеринарного заключения. Кстати, накануне этих событий о другом не сильно распространенном заболевании предупредили в СЭС — о псевдотуберкулезе.

На следующий день история возымела свое продолжение. После сообщения санэпидстанции, так как носитель этой инфекции — крупный рогатый скот, то логично было бы услышать такое же предупреждение от ветеринаров. Но на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию ветслужбы города ответили отказом. «Не виноватые мы!» Вчера эпидемиологи сами позвонили в редакцию, встревоженные появлением случая бруцеллеза в городе. Это серьезная инфекция, микроб коварен, проникает в организм даже через непораженную кожу. Кроме того, что можно заразиться, съев мяса или попив сырого молока, проникновение инфекции возможно просто в процессе ухода за животными. Впрочем, вслед за этим сообщением ветеринары города сразу установили, что болезнь побеждена. На призыв журналистов прокомментировать ситуацию и лично успокоить население, ветеринары отвечали пугливым и нелюбезным отказом. Отказом сначала ответила ветлаборатория на Центральном рынке, отослав журналистов на ветеринарную станцию на Шуйском шоссе. Оттуда представителей прессы послали в Министерство сельского хозяйства. Министерство вновь вернуло СМИ на пройденный круг — к ветеринарам.

Неудивительно, что у журналистов после всего этого закружилась голова. В таком важном деле, как здоровье населения, они наивно ожидали встретить содействие, а не упреки в излишнем ажиотаже вокруг такой досадной неприятности. На взгляд журналистов, торги здесь были не уместны. Осторожности в деле здоровья нации никогда не бывает слишком много. Возможно, ветеринаров смутила собственная потеря бдительности. Ведь Карелия считалась свободной от этой инфекции территорией на протяжении почти 40 лет (последний случай на тот момент был зафиксирован в 1961 году). Интервью давать отказались, но по телефону сообщили, что всякая опасность миновала, оснований для беспокойства нет, а буренки здоровы. Хотя сырое молоко все же посоветовали кипятить.

Таким было 4 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.