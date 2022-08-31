В Петрозаводске идет поиск без вести пропавшего

В Петрозаводске правоохранители разыскивают без вести пропавшего Пучинина Романа Анатольевича, 1968 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 13 августа.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, его приметы: на вид 55 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Пропавший был одет в ветровку бежевого цвета и бежевые штаны, кроссовки темного цвета.

«Мужчина может находиться в районе проспекта Октябрьского среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Всех, имеющих информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 9 11 402 49 26 или 02 (с мобильного – 102)»,

- обратились в ведомстве к горожанам.