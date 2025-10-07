В карельском поселке творчески подошли к благоустройству зоны отдыха

Не только практично, но и красиво постарались сделать в парке в Кондопожском районе. Запущенную площадку в Марциальных Водах благоустроили в рамках программы поддержки местных инициатив граждан, подрядчик постарался выполнить задачу творчески.

В проекте для мощения дорожек была предусмотрена серая брусчатка, но подрядчик использовал цветную. А для скамеек придумали дизайн, использовав тематику, связанную с историей и значением Марциальных Вод как первого российского курорта. В итоге на кованых спинках появился источник и год основания здравницы. На территории высадили тую. На старой детской площадке демонтировали часть изношенного оборудования, другие элементы привели в порядок и покрасили.

В подрядной организации сказали, что постарались сделать по максимуму красиво, чтобы место радовало людей.