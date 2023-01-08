В Карелии прошли соревнования по сноукайтингу

7 января на озере Логмозеро состоялись соревнования по сноукайтингу «Рождественские старты ‒ 2023». В парусных гонках участвовали спортсмены из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Апатит, Приморска, Мончегорска, Мурманска и Заполярного. На отдельной площадке были организованы тренировки для детей.

«Идеально ровная поверхность озера, солнце и масса позитивных эмоций. Сноукайтинг ‒ это красивый и зрелищный вид спорта, даже несмотря на мороз посмотреть на гонку приехали зрители»,

‒ отметил организатор стартов Дмитрий Никуличев.

Лучший результат в дисциплине «курс-рейс» (короткая дистанция) в рамках чемпионата республики показали Елена Дробинина и Алексей Королько. // Фото: прес-служба правительства Карелии.