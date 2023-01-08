08 января 2023, 12:24
В Карелии прошли соревнования по сноукайтингу
Спортсмены из разных регионов России соревновались в Петрозаводске
7 января на озере Логмозеро состоялись соревнования по сноукайтингу «Рождественские старты ‒ 2023». В парусных гонках участвовали спортсмены из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Апатит, Приморска, Мончегорска, Мурманска и Заполярного. На отдельной площадке были организованы тренировки для детей.
«Идеально ровная поверхность озера, солнце и масса позитивных эмоций. Сноукайтинг ‒ это красивый и зрелищный вид спорта, даже несмотря на мороз посмотреть на гонку приехали зрители»,
‒ отметил организатор стартов Дмитрий Никуличев.
Лучший результат в дисциплине «курс-рейс» (короткая дистанция) в рамках чемпионата республики показали Елена Дробинина и Алексей Королько. // Фото: прес-служба правительства Карелии.