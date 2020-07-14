В Карелии нарушают сроки рассмотрения заявлений на детские выплаты

Текст: Хельга Белянцева

На прошлой неделе в «Петрозаводск говорит» обратилась жительница карельской столицы с просьбой выяснить, почему задерживают обещанные Путиным выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые положены малоимущим семьям.

Светлана (имя изменено) рассказала, что еще 28 мая подала заявление на портале госуслуг. По закону срок рассмотрения установлен 10 рабочих дней, в случае если возникают трудности в сборе всех необходимых документов, он может быть увеличен до 20 рабочих дней. После этого должен быть дан положительный либо отрицательный ответ. Отметим, что от граждан, претендующих на данные выплаты, кроме заявления больше ничего не требуется, все сведения запрашивают в соответствующих организациях сотрудники Центра социальной работы.

Через 20 дней после подачи заявления, 16 июня, Светлана увидела в своем личном кабинете на портале госуслуг уведомление, что полный пакет документов собран. Однако пособие так и не было назначено, отказа она также не получила. По словам женщины, аналогичная ситуация возникла у нескольких ее знакомых, в том числе у семьи, которая уже раньше имела статус малообеспеченной.

Мы связались с министерством социальной защиты РК и попросили дать объяснения. В ответ нам отправили ссылки на запись прямой линии Артура Парфенчикова с министром социальной защиты РК, где обсуждались возможные причины подобных задержек и на разъяснительный пресс-релиз, который был подготовлен по ее итогам. В частности, в нем сказано, что «в настоящее время специалисты осваивают новые методы работы, идет налаживание процесса».

Раннее на портале «Петрозаводск говорит» вышел материал, передающий основное содержание прямой линии, где объясняли отказы в выплате пособий и задержки неправильно составленными заявлениями, трудностями в анализе доходов и проблемами в межведомственном взаимодействии.

Те же причины минсоц нам озвучил и в этот раз. Как следует из ответа, «самая распространенная причина, по которой граждане получают отказ в назначении выплаты – это наличие в заявлении недостоверных или неполных данных».

— Например, в заявлении граждане указывают только ребенка (детей), в отношении которых претендуют на выплату, а надо указать всех детей; не указывают сведения о супруге; при заполнении реквизитов банковского счета не указывают наименование банка (филиала); также необходимо указывать не только номер свидетельства о браке, рождении, разводе, но и номер указанных актов гражданского состояния. Еще одной проблемой при рассмотрении заявления является невозможность получения необходимых сведений без участия заявителя для принятия решения в установленный срок. Проблемой также является одновременная подача гражданами нескольких заявлений, что значительно усложняет процесс принятия решения,

— отметили в министерстве.

Однако все эти причины не имеют отношения к ситуации нашей читательницы Светланы. Как сообщалось выше, полный пакет документов ей собрали уже 16 июня, но после этого семья не получила ни положительного, ни отрицательного ответа. Единственное, что смогли посоветовать в министерстве соцзащиты — чтобы заявительница обратилась лично в Центр социальной работы РК или написала на страницу Минсоц Карелия ВКонтакте.

В понедельник 13 июля Светлана нам рассказала, что в пятницу днем ей звонила подруга, которая обращалась туда по своему вопросу, и ей объяснили, что на этой неделе примут решение по всем майским заявлениям, дальше будут рассматривать заявления, поданные в июне.

— Уже в пятницу вечером мне пришло уведомление, что мое заявление рассмотрено и вынесено положительное решение. Так что все закончилось, но сроки, конечно, все же какие-то относительные,

— сообщила женщина.

Действительно, вопрос, по какой причине Министерство соцзащиты не соблюдает установленные сроки рассмотрения заявлений на выплату пособий на детей и задерживает принятие решений, пока остается без ответа. Наши чиновники любят ссылаться на отсутствие денег как на прикрытие своей бездеятельности. Но тут-то что? Деньги есть - выделены федеральным центром. Даже распоряжение президента есть - не затягивать и выплатить всем поскорее. Что мешает нашим "танцорам"?