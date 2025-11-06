В Карелии начались работы по спасению старинной часовни

В живописной деревне Чуралахта, что раскинулась на берегу Сямозера в Пряжинском районе Карелии, закипела работа. Местные жители, движимые искренней любовью к родному краю и его истории, взялись за спасение уникального архитектурного памятника – часовни Александра Свирского.

Эта деревянная постройка, возведенная в начале XIX века, является не только свидетелем ушедших эпох, но и действующим храмом, куда до сих пор приходят верующие. Первые шаги к сохранению святыни уже сделаны. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, начались консервационные работы, призванные остановить разрушение ветхого здания. В первую очередь, внимание уделено кровле – самому уязвимому элементу старинной постройки.

«Начало положено! Часовня Александра Свирского осмотрена, составлена документация для дальнейших действий. Мы безмерно благодарны Александру Любимцеву и Музею «Кижи» за возможность сотрудничества в этом благородном деле. Для нас это большая честь и радость. Отдельное спасибо местным жителям за их теплоту, бережное отношение к часовне – это неоценимая помощь и поддержка»,

- поделилась радостью о начале работ руководитель проекта Татьяна Васильева.

Часовня Александра Свирского, расположенная в деревне Чуралахта, является ярким образцом деревянного зодчества. Ее основной объем состоит из молельной комнаты и небольшого притвора, над которым возвышается изящная колокольня. Резное ограждение и подзор на звоннице придают строению особый, неповторимый облик.

Консервационные работы – это важный этап, позволяющий сохранить это ценное наследие для будущих поколений, пока не появятся средства на полное восстановление.