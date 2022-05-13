В Карелии целые районы живут без детских стоматологов

13 мая на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутатам ЗС РК рассказали, каким образом в сельских школах организован профилактический медицинский осмотр детей.

Заместитель министра здравоохранения РК Галина Матвеева отметила, что в 2021 году эпидемия коронавируса не позволила выполнить планы по осмотру несовершеннолетних детей. По информации минздрава, в прошлом году удалось осмотреть только 21 239 несовершеннолетних. Для сравнения, в планах на 2022 год - провести медицинский осмотр 111 319 человек.

В 2021 году по результатам профосмотров детей на первое место вышли болезни костно-мышечной системы, на втором оказались врожденные аномалии и пороки развития, на третьем – болезни органов пищеварения.

По словам Матвеевой, на 1 мая 2022 года прошли осмотр 23 363 человека или 21% от запланированного. В первую группу здоровья попали только 15,8% прошедших профосмотр, вторую группу получили 71,6%, третью - 11,3%, остальные дети вошли в самые проблемные - четвертую и пятую группы здоровья.

Депутатов волновало то, что в некоторых районах вообще нет детских стоматологов, и лечить зубы приходится в соседних городах. В частности, много жалоб поступают из Суоярвского и Олонецкого районов. Из Суоярви приходится ездить в Петрозаводск, чтобы попасть к детскому стоматологу.

По словам Матвеевой, в рамках профилактического осмотра могут привлекаться как детские стоматологи, так и стоматологи общей практики. При отсутствии таких специалистов необходимо заключить договор с медорганизацией, где есть стоматологи. Всегда ли удается найти стоматологов для проведения профосмотров сельских школьников, заместитель министра не уточнила.

С лечением ситуация намного сложнее. Матвеева подтвердила, что в республике есть целые районы, где вообще нет ни одного детского стоматолога. В Суоярви, по ее словам, детского специалиста пока нет, так как у частной медицинской организации нет лицензии на этот вид деятельности. Жителям Суоярви приходится возить детей в Петрозаводск. В Карелии есть мобильные стоматологические комплексы, которые выезжают в сельскую местность. Но, во-первых, эти комплексы посещают в основном близкие к Петрозаводску районы – Прионежский, Пряжинский, Кондопожский, а, во-вторых, их еще нужно дождаться. Что не просто, если мучает зубная боль. Фото: pixabay.com/jarmoluk