Названа фирма, которая за 276 миллионов отремонтирует 16 улиц

Компания АО «АБЗ-Дорстрой» отремонтирует в этом году 16 улиц в столице Карелии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили в мэрии. На ремонт выделено 276 миллионов рублей. К работам компания собирается приступить в начале лета.

С 2019 года подрядчик отремонтировал 59 дорог, тротуаров и площадей в Петрозаводске. В 2021 году работы были выполнены с опережением. В этом году фирма займется ремонтом объектов, которые планировалось обновлять лишь в 2023 году.

Дорожники отремонтируют Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы); Лыжную (от Карельского проспекта до улицы Калинина); Заводскую (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева); Красную (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена); Питкярантскую (от Беличьего проезда до Карельского проспекта); Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озерного переулка); Анохина (от проспекта Ленина до моста через Неглинку); Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы); Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда); Железнодорожную улицу (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана); Машезерскую (от проспекта Невского до улицы Кузьмина); Советскую (от Московской улицы до улицы Мелентьевой); улицу Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома №55 по Соломенской улицы); Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе); Володарского (от улицы Мерецкова до Правды); Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы). (фото pixabay.com, cegoh)