Новые машины и аппараты для медучреждений поступили в районы Карелии

Бифазный дефибриллятор, элементы эндо-видео-системы, диагностирующей заболевания желудочно-кишечного тракта, проявочная машина для рентгенабинета, несколько единиц транспортных средств – закупкой нового оборудования совершенствуют материально-техническую базу лечебных учреждений республики. Об этом рассказал глава регионального минздрава Михаил Охлопков.

Новое медоборудование уже получили Беломорская и Кемская ЦРБ, межрайонная больница №1 и поликлиники Петрозаводска. Кроме того, ведется поэтапное обновление автопарка медучреждений Карелии. В начале мая гараж Сортавальской ЦРБ пополнился тремя новыми автомобилями – «Лада Гранта», «Нива» и «Лада XRAY».

На днях поступили два санитарных УАЗа для врачебной амбулатории в п. Сосновец и ФАПа в п. Хвойном, а также «Лада Гранта» для нужд детской поликлиники. Новый транспорт будет работать в Сортавале, а также в структурных подразделениях больницы в Лахденпохья и Вяртсиля. Всего с начала года в медорганизации Карелии поступило 13 машин, отметил министр. Фото: gov.karelia.ru.