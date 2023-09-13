В Госавтоинспекции обратились к водителям из-за надвигающейся непогоды

В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям республики из-за надвигающейся на регион непогоды. Напомним, уже 14 сентября в РК придут сильные дожди. Они могут спровоцировать осложнение дорожной обстановки, отметили в ГИБДД.

Инспекторы призывают водителей соблюдать предельную осторожность во время дождя. Следует выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию, не применять экстренное торможение. Автомобилистов просят не забывать включать фары.

«Особую осторожность следует соблюдать перед пешеходными переходами, при движении в жилых зонах и вблизи детских учреждений»,

- говорится в обращении.

Пешеходов также просят быть внимательными. Перед переходом проезжей части стоит убедиться в своей безопасности, напомнили в ведомстве. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter