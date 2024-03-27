В ГИБДД обратились к жителям Карелии из-за сложной дорожной обстановки

Автолюбителям Карелии рано радоваться весне - дорожная обстановка в республике вновь ухудшилась из-за снегопада, гололеда и снижения видимости.

В связи с этим в ГИБДД Карелии выпустили обращение к водителям. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с прогнозом погоды перед началом поездки, планировать время в пути и учитывать особенности маршрута. Водителей просят не совершать резких маневров и выбирать скорость, исходя из дорожных условий.

На дорогах республики работает снегоуборочная техника. Это тоже стоит учитывать при передвижении. // Фото ГИБДД Карелии