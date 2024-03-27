Новости «Петрозаводск говорит» стали популярными у жителей Петербурга

Сайт «Петрозаводск говорит» попал в топ самых читаемых СМИ в соцсетях сразу в двух крупных городах. Такие данные за февраль 2024 года приводит портал MediaMetrics.

Так, наше издание заняло второе место в списке популярности в соцсетях среди жителей Санкт-Петербурга (из 100 сайтов!). Жители Северной столицы в феврале совершили более 126 тысяч переходов на наш сайт и просмотрели 1551 новость. Доля портала «Петрозаводск говорит» среди всех СМИ города составила 12,89%.

Помимо этого, наш сайт стабильно популярен и в Петрозаводске. В феврале мы также расположились на втором месте. Жители карельской столицы совершили более 132 тысяч переходов на сайт из соцсетей, просмотрев 1563 материала. Наша доля среди всех СМИ города составила 26,58%.

Отметим, что среди всех российских СМИ по активности в соцсетях портал «Петрозаводск говорит» в феврале 2024 года занял 46-е место. // Фото «Петрозаводск говорит»