В Финляндии возросло число преступлений на почве ненависти

В Суоми говорят о росте преступлений на почве ненависти. Чаще всего жертвами были россияне, эстонцы и выходцы из стран бывшего СССР. Это следует из доклада полицейского профессионального колледжа в Тампере за 2024 год, на который ссылаются СМИ.

В Финляндии было зарегистрировано 1808 жалоб на преступления на почве ненависти, это на 13% больше, чем в 2023 году.

По данным РБК, 67% преступлений по мотивам этнической или национальной розни были совершены в отношении финнов (987 случаев). Доля подобных преступлений в отношении россиян - 3% (46 случаев), это на 18% больше, чем в 2023 году. Против эстонцев и украинцев было совершено меньше преступлений, чем в 2023 году.

Причинами для ненависти могла стать этническая или национальная принадлежность, сексуальная ориентация, религиозная или половая принадлежность.