В центре Петрозаводска изменят схему движения

С 18:00 30 августа до 21:00 1 сентября закроют проезд по площади Кирова и вдоль нее по Большой Петропавловской улице и организуют пешеходную зону. Изменения связаны с проведением фестиваля и празднованием Дня знаний, предупреждает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Также в посте отметили, что 1 сентября с 07:00 до 13:00 запретят проезд и остановку транспорта от улицы Куйбышева в направлении Онежского озера, от проспекта Ленина до улицы Еремеева, от Набережного проспекта до Пушкинской улицы, от сквера Моряков Онежской флотилии до Пушкинской улицы. На этих участках организуют пешеходную зону.

На перекрытых улицах в День знаний пройдет шествие первоклассников и молодежи.