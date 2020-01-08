«Утилизация Медведева», антистрессовые мячики и «летняя» елка

Издание «Открытые медиа» выбрало самые необычные госзакупки 2019 года и рассказало, на какие товары и услуги власти тратили бюджетные деньги.

Утилизация «президента Медведева»

Администрация Надымского района Ямало-Ненецкого округа в октябре заказала утилизацию «неопасных отходов». В их число вошли два холста с «президентом России Дмитрием Медведевым». Чиновники были готовы отдать за их уничтожение по 633 рубля — на три рубля больше, чем за утилизацию офисного пылесоса. «Открытые медиа» отметили, что после публикации закупку отменили, а отвечавшего за нее чиновника уволили за неуважение к портретам Медведева.

Уборка трупов

В Вихоревке с населением менее 21 тысячи человек администрация заказала уборку с улиц 18 трупов бездомных в 2020 году за 46 миллионов рублей. Точность в подсчете власти объяснили статистикой прошлых лет.

Против кого оружие?

Еще в этом году Росгвардия закупала пистолеты-электрошокеры «Шторм», МВД — дистанционные дубинки, которые способны ослеплять и оглушать.

У них стресс

А власти Москвы покупали антистрессовые мячики к выборам в Мосгордуму и заказывали тысячу километров гранитных бордюров для Москвы за 3 миллиарда.

Шутки для Росстата

Росстат собирается купить у юмористов шутки о всероссийской переписи населения. Всего служба готова потратить почти миллиард рублей на кампанию по популяризации переписи 2020 года. Из техзадания следует, что заказчику подойдет выпуск в КВН или Comedy Club.

Перепись обойдется в немалые суммы: например, «Ростелеком» закупает 360 тысяч планшетов для нее за 11,5 миллиарда рублей.

Создание суперлюдей

Госдума выделила почти 9 миллионов рублей на исследование возможного использования «вспомогательных репродуктивных технологий», в том числе редактирования генома человека для «создания общества нового типа». Подрядчику нужно предложить концепцию применения таких прорывных новшеств.

Костюм Ивана Грозного

Московский психоневрологический интернат № 34 накануне новогодних праздников закупил костюм Ивана Грозного и герцогини Девонширской. Максимальная цена контракта составляет 68 650 рублей. Костюмы нужны для улучшения самочувствия пациентов, рассказали в диспансере «Открытым медиа».

Елка дороже кремлевской

Власти Кемерова потратили на новогоднюю елку 18 миллионов рублей — она втрое дороже главной елки страны в Кремле. Это искусственная 20-метровая ель из металла весом в 3,5 тонны с гирляндами и 2 тысячами шаров. Она должна выдерживать 60-градусные морозы и 40-градусную жару. В морозы еще понятно. Но что городские чиновники собираются делать с елкой в жару?..

Источник: «Открытые медиа»