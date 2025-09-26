26 сентября 2025, 11:39
Ушла из жизни легенда музея «Кижи» Виола Гущина
Виола Гущина была неразрывно связана с заповедным островом более полувека
Скончалась легендарная сотрудница музея «Кижи» Виола Гущина. Об этом сообщили в паблике учреждения.
Виола Гущина отдала острову Кижи более полувека своей жизни. Она стояла у истоков создания музея-заповедника - вела научно-исследовательскую работу, комплектовала фонды, собирала и описывала памятники архитектуры.
Гущина приняла участие более чем в 50 экспедициях, десятках научных конференций, подготовила более 30 научных и научно-популярных публикаций, которые по сей день не потеряли актуальности.
«Уход Виолы Анатольевны - невосполнимая утрата. Музей и остров «Кижи» навсегда в долгу перед ней», - говорится в сообщении.
